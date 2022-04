Un mercato da big: le mosse dei Friedkin

La Conference League, tra il percorso fatto finora e la qualificazione alla semifinale, frutta alle casse della Roma circa 15 milioni di euro. I Friedkin vogliono regalare a Mourinho una rosa più competitiva in vista della prossima stagione e per farlo ricapitalizzeranno ancora: circa 100 milioni per allinearsi ai paletti del fair play finanziario, dopo aver completato quella attuale con circa 20 milioni.

Ci sarà comunque da fare attenzione al monte ingaggi giallorosso - il tetto per gli stipendi dei nuovi acquisti sarà di 3 milioni -, con la dirigenza che sfrutterà inevitabilmente le cessioni per rilanciare in entrata.

(Corsport)