Uefa: spese fino al 70% dei ricavi

La Uefa impone una spending review al calcio europeo. Ieri l’ente di Nyon ha approvato un nuovo regolamento per la sostenibilità finanziaria con l’obiettivo di contenere l’inflazione galoppante della materia prima: i giocatori. La disciplina prevede che le spese per i calciatori non possano superare il 70% dei ricavi di un club. Nel computo rientreranno i costi della rosa (stipendi e ammortamenti), del calciomercato e dei procuratori.

[...] Ora la Uefa ammetterà perdite fino a 60 milioni nell’arco di un triennio, incrementabili di 10 milioni per i club con finanze solide. Di contro, il mancato rispetto del rapporto fra costi e ricavi comporterà sanzioni crescenti: dalla multa ai punti di penalizzazione sino all’esclusione dalle competizioni europee nei casi più gravi. [...]

(Milano Finanza)