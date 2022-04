Tutti a disposizione di Mou. Previsto poco turnover

Josè Mourinho avrà tutti a disposizione per la partita di domani contro il Napoli: sciolte le riserve su chi era uscito acciaccato dalla partita della Roma col Bodo - ieri Pellegrini, Zaniolo e Abraham si sono allenati in gruppo - il tecnico portoghese potrebbe decidere di fare qualche cambio per far rifiatare alcuni elementi della rosa: Kumbulla può subentrare al posto di uno tra Smalling e Ibanez, mentre a centrocampo c'è il dubbio tra una linea più tecnica con Mkhitaryan ed una più robusta con Oliveira-Cristante. Chiara la situazione sulle fasce, dove Karsdorp e Zalewski sembrano sicuri del posto.

(Corsera)