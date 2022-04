Tre giornate a Nuno Santos e Knutsen

IL TEMPO - Tre giornate di squalifica per entrambi. Questa la decisione assunta dalla Disciplinare Uefa in merito a quanto accaduto al termine di Bodo/Glimt-Roma dello scorso 7 aprile, andata dei quarti di Conference League. Kjetil Knutsen, tecnico dei norvegesi, e Nuno Santos, allenatore dei portieri nei giallorossi, sono venuti alle mani: secondo la versione della Roma, è stato Knutsen a colpire Nuno Santos mentre il Bodo sosteneva che era stato prima il collaboratore di Mourinho ad afferrare per il collo il tecnico scandinavo. Alla fine la Uefa, come spesso accade in queste situazione controverse, ha deciso di sanzionare entrambi con tre giornate di squalifica, una delle quali già scontate in occasione del ritorno del 14 aprile all’Olimpico vinto facilemnte dalla Roma che si è qualificata per la semifinale. Nuno Santos, quindi, salterà il doppio confronto col Leicester sperando di poter tornare a disposizione di Mourinho per la finale di Tirana.