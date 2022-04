Totti: «Il mio ritorno? Non è vicino. Bene Pellegrini»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Nessun ritorno di fiamma, almeno per il momento. Da settimane Francesco Totti appare sempre più vicino alla Roma, tanto da far sognare migliaia di tifosi che sperano di rivederlo presto nei panni di dirigente. L'ex numero 10 è ormai una presenza quasi fissa in tribuna d'onore all'Olimpico quando giocano gli uomini di Mourinho - complice anche l'accordo con Digitalbits - e i canali social del club hanno ricominciato a condividere con frequenza i video dei suoi gol più belli.

Ieri però è stato proprio lo storico capitano giallorosso ad escludere un imminente rientro a Trigoria: «Vado allo stadio perché sono tifoso della Roma, nient'altro. Malagò ha detto che è probabile? Non lo sento da tanto... Può darsi pure che vado a Leicester».

Se si sia trattato di un bluff oppure no sarà soltanto il tempo a dirlo. Totti, intercettato dai cronisti all'arrivo alla «Notte delle finali» della Lega Calcio a 8, ha commentato anche il momento di Zaniolo e Pellegrini: «Zaniolo deve crescere, con tranquillità e serenità come ho sempre detto. Poi le cose vengono da sole. Ho sempre detto che Pellegrini era il capitano del futuro, perciò sono contento che si sia ripreso la piazza in mano e tanta gente abbia capito che ragazzo è».