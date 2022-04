Toro, i giorni di Belotti: Atalanta, Napoli e Roma iscritte alla corsa al Gallo

Dove andrà Belotti finito il campionato? I tifosi, non tutti, sperano in un colpo ad effetto che cambi la scena: rinnovo a cifre, inevitabilmente, più basse di quelle messe in campo dal patron Cairo in estate. Accadrà? Difficile, molto difficile perché anche in caso di clamoroso cambio di rotta del Gallo sarebbe la società a dire l’ultima parola e non è detto che, nell’eventualità, sia quella della ripartenza insieme. Belotti ha preso tempo, molto tempo e solo a maggio ufficializzerà i suoi desideri che raccontano della profonda volontà di giocare in Europa anche con un club e di farlo in Champions. Dall’estero, per ora, non si è fatto avanti nessuno con insistenza e in pressing: qualche squillo dalla Premier, ma non di primissima fascia, e qualche sondaggio dalla Liga come quello del Siviglia. Oltreoceano, si è raccontato a lungo del corteggiamento del Toronto, ma, da Toronto non sono mai arrivate precise conferme. E, allora? La partita non è risolta e lo sarà soltanto in extremis con l’Italia in attesa. L’Atalanta ha drizzato le antenne perché in uscita Zapata, Belotti avrebbe il profilo ideale per sostituirlo. La Roma vive sull’entusiasmo di Tammy Abraham, ma uno come il capitano granata piace, e non da ora: nella Capitale c’è uno sponsor del Gallo come Lorenzo Pellegrini, tra i due l’amicizia è sincera, e a Roma la cura Mourinho sembra la più adatta per scuotere Belotti. Sullo sfondo, ecco il Napoli in cerca di un vice Osimhen o di un centravanti titolare se Osimhen dovesse traslocare.

(La Stampa)