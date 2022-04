Torna Spinazzola. Così El Shaarawy può fare la punta

Durante questo trittico di partite Mourinho sarà costretto ad effettuare del turnover per avere tutti i calciatori freschi. Contro il Bologna infatti ci saranno delle rotazioni ragionate: Veretout prenderà il posto di Mkhitaryan, ma anche Oliveira troverà spazio, il quale però domenica non potrà scendere in campo perché squalificato. A sinistra è imminente il rientro di Spinazzola, che potrebbe giocare anche qualche minuto contro il Bologna e questo permetterebbe di spostare nuovamente El Shaarawy in attacco, infatti sia Abrham sia Zaniolo devono riposare. Anche Felix e Shomurodov potranno tornare utili in questa fase. In difesa ci sarà la staffetta tra Smalling e Kumbulla per preservare l'inglese, mentre a centrocampo potrebbe trovare spazio il giovane Bove al posto di Cristante, reduce da una lombalgia. La resurrezione di Diawara e Darboe sembra ormai improbabile.

(gasport)