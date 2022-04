Tifo giallorosso alle stelle, parte l'assalto per il Leicester

L’effetto-Bodo rischia di diventare una valanga. L’Olimpico di giovedì scorso è rimasto negli occhi e nei cuori di molti e perché il primo passo è stato l’assalto alla trasferta di Leicester. Tanti tifosi, infatti, hanno già prenotato i voli, senza neanche avere i biglietti in mano. Il 28 aprile, al King Power Stadium, la tifoseria romanista avrà a disposizione circa 1.600 biglietti per l’andata della semifinale, che saranno messi in vendita subito dopo Pasqua e andranno esauriti in un batter d’occhio. Per rispondere alla grande richiesta, sarebbero serviti molti più ticket, almeno 5-6mila. E per il match di ritorno la Roma conta di fare un altro sold-out. A ieri la Roma aveva già venduto 17mila biglietti, tutti acquistati in fase di prelazione.

(Gasport)