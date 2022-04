Tifo e rimonte, non è andata sempre male

La Roma si appresa a vivere un'altra notte da ricordare. Nella capitale si ripensa paradossalmente a Roma-Slavia Praga quasi come a Roma-Colonia. "Io c'ero" equivale a gioie al gol di Falcao o a disperarsi per il tocco di Vavra. Spetta a Mourinho trasformare la serata in Special, come già accaduto in 10 occasioni in cui i giallorossi sono riusciti a ribaltare il risultato dopo la sconfitta dell'andata: c'è chi reputa la gara contro il Colonia nella Coppa Uefa del 1982 la migliore disputata dalla Roma di Liedholm. Gara ricordata anche per il celebre e iconico striscione: "Non passa lo straniero". I ricordi recenti sono legati alla rimonta in Champions sul Barcellona, nel 2018. Accadde lo stesso nel 1982-1983 con il 3-0 al Dundee United, in cui si respirò un'atmosfera simile a quella di questi giorni per Roma-Bodo. Altre rimonte indelebili: quella con il Norimberga, quella con il Partizan Belgrado, Roma-Broendby. Vanno ricordate come rimonte anche le rimonte della stagione 2003-2004 contro il Gaziantesport, quella del 1975-1976 contro l'Oester Vaxjoe e la prima in assoluto, quella del 1936 contro il Rapid Vienna.

(messaggero)