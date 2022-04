Subito la VAR col Leicester, biglietti a ruba

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Adesso nessuno vuole mancare. Oltre alla crescita progressiva della Roma e alla presenza di José Mourinho - che fin dal suo arrivo ha compattato sempre più la tifoseria - la conquista della semifinale di Conference League ha contribuito ad alimentare la voglia di stadio del popolo giallorosso che da inizio stagione continua a far registrare numeri da record all'Olimpico.

Per farsi un'idea della «voglia di Roma» che ha pervaso i romanisti basta il dato relativo ai biglietti per la gara di ritorno contro il Leicester in programma il 5 maggio. Il club ha fatto scattare la fase di prelazione riservata agli abbonati al fischio finale di Roma-Bodo e, dopo neanche 24 ore, i tagliandi staccati erano oltre 17mila. La vendita libera invece inizierà mercoledì e tutto lascia presagire l'ennesimo sold out stagionale.

In ogni caso non saranno soltanto gli occhi dei tifosi ad essere incollati al campo: a partire dalle semifinali la Uefa ha previsto anche in Conference League l'utilizzo della Var, che farà il suo esordio nel torneo nella gara d'andata in programma il 28 aprile in Inghilterra. Nel frattempo procede spedita anche la prevendita per le ultime due gare di campionato: sono più di 100mila i biglietti già venduti per le partite con Bologna e Venezia. La Roma punta a superare quota 60mila spettatori in entrambi i match.