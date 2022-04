Stavolta si fa sul serio

Il ricordo di Bodo/Glimt-Roma ormai è lontano. Ora però niente scherzi, si fa sul serio: il clima ed il campo sintetico sono quelli di ottobre, ma ci sono presupposti totalmente diversi. Mourinho non farà esperimenti e manderà in campo i migliori. I giallorossi vogliono vincere questa competizione ed in panchina c'è un allenatore che è esperto in questo. Con il successo con l'Inter, Mourinho è l'ultimo allenatore ad aver vinto in Europa con una squadra italiana ed è arrivato ai quarti di finale 11 volte su 21 partecipazioni: tutte le volte che è andato in semifinale le ha vinte tutte. "Adesso non voglio vincere più per me, ma per i giocatori che non lo hanno mai fatto, voglio aiutarli", ha detto l'allenatore portoghese durante l'incontro con il Cardinale Tolentino. I tifosi si sono aggrappati allo Special One e riempiono ogni stadio per lui e saranno presenti anche a Bodo.

Knutsen, tecnico del Bodo/Glimt, rischia di dover rinunciare a Solbakken, che è nella lista dei desideri di Tiago Pinto per la prossima stagione. Mourinho si è espresso così sul match che lo attende: "Sono felice di tornare qui, l'unico problema è il campo sintetico ma non ci sono scuse. Dobbiamo raggiungere le semifinali. Sarà una squadra diversa come giocatori e motivazione".

