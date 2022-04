Con un Olimpico gremito e la possibilità di rimontare la sconfitta dell'andata e accedere alla semifinale di Conference League, non mancheranno neanche i Friedkin all'appuntamento di stasera per Roma-Bodo/Glimt. Lo scorso anno i proprietari della Roma avevano assistito già alla deludente semifinale di Europa League, adesso sperano di replicare, con esiti diversi, l'esperienza in Conference League.

(Corriere dello Sport)