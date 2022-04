Spalletti ha un cruccio: "Quei punti persi in casa..."

Ricorda con affetto i suoi periodi a Roma Luciano Spalletti, che nella conferenza stampa in vista della partita con i giallorossi non perde occasione per apprezzare pubblicamente Josè Mourinho: "È un uomo che si avvia a diventare una leggenda. Tutti scrivete che non l’ho mai battuto ed è vero. Per vincere una sfida con lui bisogna battere una leggenda". Così invece il tecnico di Certaldo sull'ipotesi di vedere Osimhen accanto a Mertens: "È possibile vederli. C’erano anche domenica. Quando eravamo alla pari e ci siamo allungati, loro c’erano... Accetto l’idea dei tifosi ma io devo pensare agli equilibri della squadra".

Ma Spalletti ha anche un cruccio: "C’è qualcosa che mi dà da pensare e più delle altre mi dà fastidio: queste partite casalinghe in cui potevamo saltare addosso alla classifica e non ci siamo riusciti".

(gasport)