Solo due cambi contro il Napoli, Mou scalda Oliveira e Kumbulla

Mourinho non cambia la Roma. Dopo aver conquistato la qualificazione alla semifinale di Conference League non c’è tempo per festeggiare e lunedì prossimo ci sarà la sfida con il Napoli, poi sei giorni dopo tappa a San Siro contro l'Inter. Ieri pomeriggio la squadra è tornata a Trigoria per il consueto lavoro di scarico. Lo staff medico giallorosso ha valutato le condizioni di Zaniolo e Pellegrini, usciti in anticipo contro il Bodo, ma soltanto per crampi e stanchezza. Lo stesso discorso vale per Abraham. Oggi e domani la squadra tornerà in campo, per poi viaggiare per Napoli nel tardo pomeriggio di domenica.

Vista la performance di Conference League è difficile pensare a molte novità di formazione. In difesa potrebbe tornare Kumbulla, per dare a lbañez un turno di riposo. Sergio Oliveira dovrebbe riprendere il suo posto in mezzo al campo, con Mkhitaryan che potrebbe avere un turno di riposo. Sarà confermato Zaniolo, nel suo miglior momento della stagione.

Intanrto la Conference League sta dando le sue soddisfazioni anche a livello economico. Finora il club giallo rosso ha incassato 15 milioni di euro: 9 milioni di base e altri 6 milioni di extra, due di questi guadagnati solo con il passaggio in semifinale. In caso di vittoria del trofeo, la Roma arriverebbe ad incassare circa 20 milioni di euro: tre per l'accesso alla finale, e altri due in caso di vittoria.

(Corsport)