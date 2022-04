Sospiro di sollievo per quanto riguarda Gianluca Mancini: gli esami effettuati sul ginocchio del difensore non hanno evidenziato lesioni e ora l'ex Atalanta spera di poter tornare addirittura nella sfida di ritorno in Conference League contro il Bodo. O, al più tardi, in occasione del match di campionato contro il Napoli.

(Gasport)