Smalling, il muro che protegge la Roma

In Inghilterra si continua a parlare della grandissima prestazione di Smalling contro il Leicester nella semifinale di andata di Conference League. La sua partita è stata caratterizzata dal tempismo, dall'aggressività e dal dominio sulle palle alte. Il centrale inglese ha praticamente annullato l'attaccante principale delle Foxes, ovvero Vardy. Il trentacinquenne è solo l'ultimo dei centravanti che hanno fatto enorme fatica quando sono stati marcati da lui: in campionato le vittime principali sono stati Zapata, Immobile ed Osimhen. Il difensore si è messo alle spalle i problemi fisici ed ha totalizzato 17 presenze consecutive tra Serie A e Conference. La sua classe la si può vedere anche analizzando i numeri: sono appena 8 i falli commessi in tutto il campionato e nella classifica dei calciatori più sanzionati si trova alla posizione numero 351, senza ricevere nemmeno un cartellino giallo.

(corrieredellosport.it)

