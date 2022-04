Si è spento a 79 anni Emiliano Mascetti, a lungo ds della Roma

IL TEMPO (M. VITELI) - Il calcio piange la morte di Emiliano Mascetti, spentosi mercoledì sera all’età di 79 anni dopo una lunga malattia. Nato a Como nel 1943, tra i molti incarichi è stato direttore sportivo della AS Roma dal 1988 al 1996 vincendo una Coppa Italia e arrivando in finale di Coppa Uefa. Il nome di Mascetti è fortemente legato all’Hellas Verona, società con la quale ha giocato dal 1967 al 1980 (con in mezzo due stagioni al Torino). Vero simbolo dei gialloblu, ha conquistato da direttore sportivo lo storico scudetto del campionato 1984/85. Tra i suoi acquisti migliori, Elkjaer e Briegel, due pilastri della squadra di Osvaldo Bagnoli. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quello della AS Roma. «La scomparsa di Mascetti è un lutto che colpisce l’intera città – dice Federico Sboarina, il sindaco di Verona – per i tifosi rimarrà per sempre una leggenda di questo sport. Ha dato tanto alla città, anche come uomo»