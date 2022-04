Sfuriata Sabatini: "Cose inaccettabili, pressano gli arbitri"

Dopo il caos di Bodo, ecco quello con la Salernitana. Con tutta la panchina granata che a fine partita punta Salvatore Foti, il vice di Mourinho. Quasi una caccia all’uomo, con lo stesso Foti intento a replicare in modo animato a Nicola e al suo staff. E Mou costretto a fine partita a scusarsi. L’accusa stavolta arriva dall’ex dirigente Walter Sabatini, oggi d.s. della Salernitana. «Con tutto il rispetto per la Roma, ho assistito a cose ignobili dal punto di vista sportivo. Magari Mourinho dirà che non ho vinto, ma io sono incazzatissimo. A Mou non gliene fregherà niente: io sono grande ma non arriverò mai alla sua altezza, lui è un semidio. Ma ogni volta a Roma succedono cose inaccettabili. A ogni fallo laterale si alza tutta la panchina per pressare l’arbitro che ha una personalità blanda. E infatti fischia un anticipo pulito da cui nasce la punizione del 2-1. Il rigore su Djuric è netto, ma non lo hanno rivisto. Per noi un punto sarebbe stato importante, vincere sarebbe stato fondamentale. Siamo la Salernitana, sappiamo che a Roma dobbiamo perdere, ma vogliamo farlo in altro modo». La replica Mourinho a fine partita ha preferito non rispondere direttamente a Sabatini («Ho grande rispetto di lui, ha una storia fantastica nella Roma»), anche perché l’oggetto del contendere è diverso. Sabatini è infuriato per la condotta della panchina giallorossa per tutta la partita, Mou si è scusato per una frase sbagliata di Foti. E lo aveva fatto già in campo, nei minuti finali.

(gasport)