Sergio, rush finale per strappare l'attesa conferma

C'è tanto di Sergio Oliveira nel passaggio del turno della Roma in Conference League: nel bene per il gol vittoria in casa del Vitesse e nel male per il rosso ricevuto. Il portoghese ha voglia di rivincite e di convincere la Roma a spendere 13 milioni di euro per il suo acquisto a titolo definitivo, ma tutto dipenderà dal suo rendimento negli ultimi mesi e da quanto la Roma incasserà dalle cessioni. A Trigoria stanno cercando rivedere le cifre dell'accordo con il Porto: Tiago Pinto cercherà o di pagare 10 milioni (invece di 13) in un'unica soluzione o confermerà la cifra pattuita ma con un pagamento dilazionato. Da quando è arrivato, Sergio ha tolto il posto a Veretout, nonostante un problema al piede che ne ha condizionato il rendimento fino a questo momento e ha disputato 9 delle 10 partite in cui era a disposizione. In campionato la Roma con lui non ha mai perso, ma il derby potrebbe essere stato una sorta di spartiacque: in mezzo al campo il portoghese ha messo tanta personalità ed è stato una diga importante per i reparti. Ora come ora è difficile immaginare una Roma senza di lui e Cristante a fare legna in mezzo al campo con Mkhitaryan più libero. Oltretutto, Oliveira ha voglia e bisogno di giocare tanto anche perché vuole tornare in nazionale e andare in Qatar con il Portogallo: l'aiuto di Mourinho può essere determinante.

(gasport)