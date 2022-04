Semifinale di Coppa Italia, oggi c'è la Fiorentina

Questa sera la Primavera di Alberto De Rossi sarà impegnata in Coppa Italia, semifinale, gara secca contro la Fiorentina del suo ex calciatore Alberto Aquilani. La partita si disputerà al Bozzi di Firenze alle ore 16:30. Parlando dell'orario in cui si giocherà il match, ieri il tecnico della Roma ha detto: "Non sono decisioni che spettano a me. Io ho voluto portare qui tutti i ragazzi, anche chi non giocherà perché è giusto che tutti partecipino, e anche chi non sarà della gara dovrà dare una spinta agli altri. Ci stiamo giocando la grande soddisfazione di raggiungere una finale con la possibilità di portare un trofeo a Trigoria, ma gli obiettivi sono altri e per il momento li stiamo centrando". L'obiettivo di cui parla Alberto De Rossi è il primo posto in classifica in campionato.

