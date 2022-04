Se non c'è Vardy ci pensa Maddison. Attenti a quei due

Nelle giornate che hanno portato alla gara tra Leicester e Roma il tormentone di formazione in casa Foxes è stata la presenza di Jamie Vardy, ma tra i protagonisti della squadra di Rodgers c'è anche James Maddison, il più talentuoso degli avversari giallorossi e il bomber stagionale, a quota 14 gol. L'inglese è un prodotto del vivaio del Coventry ed è passato anche per Norwich e Aberdeen. Le sue migliori qualità sono le incursioni per linee verticali, il dribbling secco e il tiro: è uno specialista delle punizioni. In stagione Brendan Rodgers lo sta utilizzando in posizione più avanzata, per rimediare alla lunga assenza di Vardy. Ieri ha detto: "Non vedo l’ora di giocare questa partita contro la Roma. L’atmosfera nel nostro stadio nelle gare europee è davvero particolare. Confido in una splendida prestazione perché nelle doppie sfide la gara giocata in casa risulta decisiva. È la prima semifinale in Europa del Leicester, ma non vogliamo fermarci qui. A questo punto, la Conference è un obiettivo primario. La stagione non è andata benissimo, eravamo partiti con altre ambizioni, ma conquistare questo trofeo potrebbe rendere positivo il bilancio complessivo".

Brendan Rodgers ha parlato ieri in conferenza stampa e si è soffermato su Vardy: "È disponibile contro la Roma, ma non ho ancora deciso se partirà dall’inizio. La cosa importante è che lui sia pronto: il lavoro degli ultimi quattro giorni ha migliorato lo stato di forma. La sua presenza in campo non è importante solo in termini di gol, ma anche per l’aggressività e la pressione che crea sulla difesa avversaria. E’ un centravanti top, un’icona del Leicester e possiede ormai una vasta esperienza. Per noi è un bel colpo ritrovarlo in queste semifinali di Conference. L’altro aspetto confortante di quest’appuntamento con la Roma è il recupero di diversi calciatori: Evans e Soumaré sono ok, solo Ndidi e Bertrand restano indisponibili". Su Mourinho: "Le nostre idee di calcio sono differenti, ma lui è uno dei migliori tecnici degli ultimi vent’anni di calcio mondiale. È un X factor, un vincitore capace di affermarsi e di lasciare il segno in tutte le sue squadre. La Roma ha calciatori internazionali come Abraham, Smalling e Zaniolo, ma Mourinho è il valore aggiunto. Ha un’enorme esperienza internazionale. Sfide come queste semifinali esaltano la sua bravura. Lo ammiro, è un grandissimo". I precedenti tra Rodgers e Mourinho: 5 successi per Mourinho, 2 pareggi e 1 vittoria per il nordirlandese.

(messaggero)