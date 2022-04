Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo in cui ha risposto a una domanda su Frattesi, accostato di recente alla Roma: "Frattesi probabilmente avrebbe bisogno di un altro anno con noi, Traoré invece è sbocciato e piace al Napoli, oltre che in Premier League. Quello con più richieste però è Maxime Lopez, che vogliono in Serie A e all'estero".

(gasport)