Saranno 200 i fedelissimi nel gelo di Bodo

Il 21 ottobre erano 400 i tifosi che hanno sostenuto la Roma nel gelo della Norvegia, mentre questa sera saranno poco più di 200. La passione dei supporters giallorossi è sempre più forte, infatti domenica contro la Salernitana saranno presenti 58.500 spettatori allo Stadio Olimpico. Anche nel ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Bodo ci sarà grandissimo entusiasmo, infatti sono attesi oltre 60.000 romanisti.

Dopo aver lanciato la campagna abbonamenti da oltre 21.000 tessere, ieri il club ha lanciato una nuova iniziativa in occasione della sfida contro il Bologna: gli abbonati potranno acquistare dei biglietti extra per amici e parenti al costo di 5 euro, mentre i non abbonati, comprando almeno un tagliando, potranno aggiungere ulteriori biglietti a 10 euro l'uno. Nel primo giorno di vendita ne sono già stati staccati 6000.

(corsport)