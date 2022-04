San Siro amaro per Mou: "Inter troppo forte ma siamo migliorati"

Il ritorno di Mourinho a San Siro è stato nuovamente amaro, infatti sono arrivati ben tre sconfitte. In 52 minuti l'Inter ha chiuso la pratica ed interrotto la striscia di 12 risultati consecutivi della Roma, che durava dal 3-4 contro la Juventus. "Troppa Inter per noi, è la squadra più forte del campionato. Ha giocatori forti sotto tutti gli aspetti. Per vincere contro di loro bisogna essere perfetti e noi siamo stati bravi, non perfetti. Rimango orgoglioso dei miei ragazzi", ha detto il tecnico portoghese.

Successivamente l'allenatore si è soffermato sulla differenza tra le due squadre: "Il gap è evidente. Ci sono squadre che pagano per avere Gosens in panchina, noi lavoriamo per far crescere Zalewski. Ma oggi siamo più squadra di quello che eravamo 3 mesi fa".

Sui cori: "Io amo l'Inter e loro mi amano, ma voglio vincere tutte le partite. Ora lo posso dire: spero che l'Inter vinca il campionato. Detto questo, amo Roma e il mio lavoro, noi siamo pagati per vincere".

Non sono mancati infine i complimenti per l'arbitro Sozza: "Sono contento per lui, ha arbitrato bene e i giocatori lo hanno aiutato. Bravo lui, non come Di Bello a Napoli...".

Sul Leicester: "Abbiamo il sogno di arrivare in finale di Conference". Lo Special One spera di recuperare per la sfida Zaniolo e Cristante, assenti a Milano, per schierare la stessa formazione con la quale ha battuto il Bodo.

