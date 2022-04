Salernitana, Gyomber: "Ci sono margini per salvarsi, una vittoria cambierebbe tutto"

CORRIERE DELLO SPORT - Il difensore della Salernitana, ed ex giallorosso, Norbert Gyomber ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo in vista della sfida con la Roma, in programma domenica alle 18.00 all'Olimpico. "Ci sono ancora margini per salvarsi? Penso proprio di sì. Siamo una squadra discreta, nelle ultime partite, tranne quella con l'Inter, non siamo mai stati inferiori a nessuno e questo ci dà fiducia - le sue dichiarazioni -. Una vittoria cambierebbe tutto. La speranza c'è e non molleremo di un centimetro. Proveremo a vincere più gare possibili, poi tireremo le somme".