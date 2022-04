Roma, tutto quel mondo d’amore giallorosso

[...] Sarà uno stadio ribollente di assurda passione. Che fa ancora più “senso” per quanto discorde con il mondo di fuori. Delle emozioni negate e abbracci sospesi, di gente smarrita e oscuri presagi, di nuove solitudini ovunque e vecchi dimenticati nelle panchine, in un tempo che più non si misura, di occhi fissati nel vuoto come quelli dei condor nel deserto, dietro mascherine logorate dall’uso e dai cattivi pensieri.

Viviamola questa notte “assurda” e siamole grati. Per quanto durerà, fino a quando durerà. [...] Si sa, ma c’è sempre bisogno di saperlo. L’Olimpico stasera, come domenica, racconta che il calcio trova la sua bellezza tutte le volte che non ha paura di mostrare il suo cuore tribale. In un caleidoscopio strampalato e pieno di senso, mi piace mettere insieme Gianni Morandi, Josè Mourinho, i tifosi della Roma e Walter Sabatini. Pezzi coerenti e non sempre consapevoli della stessa incandescenza. [...]