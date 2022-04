Roma, tutto bene? Il Bodo ha riportato a galla le criticità della squadra

Proprio quando la Roma sembrava essersi lasciata alle spalle il periodo peggiore, il Bodo torna a schiaffeggiare i giallorossi, che si giocheranno la qualificazione in semifinale di Conference League giovedì prossimo allo Stadio Olimpico. Le criticità riviste in Norvegia si erano già evidenziate nell'arco della stagione: le motivazioni non mancano, ma il passo è lento, i cambi non invertono la tendenza della partita e la carenza di concentrazione manda all'aria tutti i piani. E torna anche la mancanza di autostima e sicurezza nei momenti chiave.

Evidente, poi, la mancanza di alternative all'altezza: Zalewski ha scalato le gerarchie, ma dietro di lui sembra esserci quasi il vuoto. E se Mkhitaryan deve rifiatare la Roma perde drammaticamente spessore. E se Zaniolo poteva rappresentare una valida alternativa, ora Mourinho sembra esserselo perso per strada.

(Il Messaggero)