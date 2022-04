ROMA-SALERNITANA: le probabili formazioni dei quotidiani. Zaniolo verso la panchina, Mourinho lancia Felix. Dubbi sulle fasce

LAROMA24.IT - L'Europa di domani, ma anche quella di oggi. Una settimana cruciale per la Roma, che prima del rematch con il Bodo/Glimt avrà di fronte l'ostacolo Salernitana e la qualificazione alle Coppe Europee della prossima stagione ancora in ballo. Scelte complicate da fare per José Mourinho, che rivolgerà un occhio anche a giovedì. Di certo c'è che in difesa ci saranno Kumbulla, Smalling e Ibañez. Panchina per Mancini, dopo che l'infortunio riportato in Norvegia non è stato grave come si pensava inizialmente. In attacco ci sarà Abraham affiancato da Felix, con Zaniolo che parte (nuovamente) dalla panchina. I principali dubbi sono a centrocampo e in particolare sulle corsie esterne. Maitland-Niles potrebbe dare un turno di riposo a Karsdorp, mentre sull'out mancino "rispolverato" El Shaarawy. E in mediana non si esclude nemmeno il ritorno di Veretout, tornato nuovamente disponibile.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Maitland-Niles, Cristante, Sergio Oliveira, El Shaarawy; Mkhitaryan; Felix, Abraham.

GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Maitland-Niles, Cristante, Sergio Oliveira, El Shaarawy; Felix, Mkhitaryan; Abraham.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Maitland-Niles, Cristante, Sergio Oliveira, El Shaarawy; Mkhitaryan, Felix; Abraham.

IL TEMPO (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Maitland-Niles, Cristante, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Zalewski; Felix; Abraham.

IL ROMANISTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Maitland-Niles, Cristante, Sergio Oliveira, El Shaarawy; Mkhitaryan, Felix; Abraham.