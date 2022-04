Roma, l’Olimpico è già sold out. Il Bodo si allena a Formello

Il Bodo è arrivato ieri a Roma, in largo anticipo, per prendere confidenza con la città e con i campi di gioco in erba. Mercoledì i norvegesi svolgeranno la rifinitura all'Olimpico, oggi invece si allenerà a Formello, gentilmente messo a disposizione da Claudio Lotito, presidente della Lazio. Ci si avvicina al match di giovedì in un clima di grande tensione: le polemiche della partita di andata hanno lasciato scorie e portato al "fermo precauzionale" del tecnico Knutsen e Nuno Santos. Il Bodo si è detto sorpreso dalla scelta dell'UEFA: "Siamo scioccati dalla decisione della UEFA. Faremo ricorso e ci lavoreremo per tutta la serata". Prima della partenza per la capitale Knutsen aveva detto di essere: "una roccia e di non avere problemi ad incontrare Nuno Santos e Mourinho. Loro sono disposti a fare qualunque cosa per ottenere risultati. Il modo di lavorare è così lontano da ciò che rappresento come leader". Il tecnico del Bodo troverà uno stadio pieno,, tutto esaurito: è il primo sold out da quando la capienza è tornata al 100%.. I 64.266 tifosi presenti contro la Salernitana hanno lasciato Mourinho a bocca aperta: "È incredibile sapere che giovedì lo stadio sarà pieno anche se noi non stiamo giocando per lo scudetto. I giocatori devono sentire più responsabilità nei confronti dei nostri tifosi, che sono fantastici". L'amore incondizionato da parte dei tifosi ha fatto scattare qualcosa nella testa dei calciatori. Anche contro il Bodo servirà una rimonta, ma con 90' a disposizione.

(corsera)