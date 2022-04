Roma Femminile, Spugna a Firenze difende la piazza per la Champions

Dopo la sosta per le nazionali, la Roma Femminile si prepara ad affrontare l'ultima curva per chiudere i conti o comunque avvicinarsi ancora di più alla qualificazione ai prelimimari di Champions: palla al centro alle 14.30 per il match contro la Fiorentina. Il Milan, distante 5 punti dal secondo posto occupato dalle giallorosse, sarà impegnato domani. «L'umore è alto. Sarà un finale di stagione impegnativo ma stiamo lavorando alla grande», ha assicurato Alessandro Spugna alla vigilia. L'avversario è in crisi nera: non segna da 360' e in più deve fare i conti con l'infermeria piena. «Ma non sarà facile - chiude l'allenatore - perché loro hanno necessità di fare punti. La qualità della Fiorentina la conosciamo, ma è incappata in una stagione negativa. Andremo a fare la nostra partita per il primo obiettivo della stagione».

Due importanti novità nella lista delle convocate: tornano a disposizione Haavi e Serturini, che all'andata decise con un bellissimo gol di controbalzo la sfida del Tre Fontane. Pesante l'assenza di Glionna.

