Roma, ecco i tre obiettivi per il salto di qualità: un top player per ruolo

A Trigoria sono convinti che la strada intrapresa sia quella giusta e i numeri danno ragione a Mourinho, Pinto e Friedkin, visto che la squadra prima della sconfitta contro l'Inter venivano da una striscia di 12 risultati utili consecutivi. Il prossimo step di crescita passerà per il mercato: l'idea è quella di sfoltire la rosa, con le cessioni di Diawara, Veretout, probabilmente Carles e Darboe, poi prendere dei titolari forti e di esperienza. L'idea di Mourinho e Pinto è quella di prendere un giocatore top per reparto: in difesa il nome è quello di Xeka del Lille, centrocampista 28enne che potrebbe arrivare a costo zero. In difesa l'obiettivo è Marcos Senesi, centrale mancino del Feyenoord. In attacco il primo nome è quello di Gonçalo Guedes, 25enne stella del Valencia, giocatore in grado di garantire fantasia e imprevedibilità.

