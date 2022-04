Roma e Miki, rinnovo più vicino

Prima la conquista della finale di Conference e poi il rinnovo del contratto. Giorni caldi per Henrikh Mkhitaryan, leader giallorosso promosso sul campo da José Mourinho che ne ha fatto uno dei titolari indiscussi della sua squadra. Lo scorso anno il prolungamento è arrivato dopo la fine del contratto, quest’anno Tiago Pinto vorrebbe evitare di arrivare a giugno con la situazione ancora in bilico. La firma dovrebbe essere solamente una formalità, ma finché il rinnovo (biennale) non sarà ufficiale, Mourinho non sarà tranquillo. Nel frattempo, però, continua a mandarlo in campo. Ci sono pochi dubbi sul fatto che domani Miki sarà titolare, ce ne sono un po’ di più sul ruolo: Mou potrebbe confermarlo in regia al fianco di uno tra Cristante o Sergio Oliveira, con Zaniolo e Pellegrini alle spalle di Abraham.

(corsera)