Roma e Lazio a caccia dell'Europa

IL TEMPO (T. CARMELLINI) - Cinque partite che decideranno molto, se non tutto della stagione di Roma e Lazio. Le due squadre della Capitale in piena corsa per gli ultimi posti buoni per l’Europa del prossimo anno, non possono più sbagliare nulla. Se la Juventus, salda al quarto posto, è ormai chimera improbabile per le ambizioni delle romane, resta invece aperta l’opzione Europa League per la quale dovranno comunque vedersela con avversarie di tutto rispetto. C’è la Fiorentina che viaggia con due punti dietro alla Roma al pari della Lazio ma che deve recuperare la sfida contro l’Udinese che verrà giocata mercoledì prossimo: quindi potrebbe essere virtualmente avanti.

Discorso simile per l’Atalanta che è sì ultima staccata di questo «trenino», ma anche lei deve recuperareun turno: quello contro il Torino (in casa) e anch’esso verrà giocato la prossima settimana. In soldoni, smaltite le gare da recuperare ci si potrebbe ritrovare con quattro squadre in cinque punti che si contenderanno i due posti buoni per l’Europa League nelle quattro gare rimanenti dopo il prossimo turno: con la consolazione Conference per quella che chiuderà terza del gruppo e quindi settima alla fine del campionato il prossimo 22 maggio.

Inutile dire che le gare decisive saranno quelle contro le big in lotta per lo scudetto e gli eventuali scontri diretti: anche se in realtà quello compete solo a Roma e Fiorentina che si affronteranno a Firenze il prossimo 8 maggio. Unico faccia a faccia in questo squarcio finale di campionato tra le pretendenti all’Europa del prossimo anno. Maintanto, già dal prossimo weekend, la Capitale sarà arbitro della corsa scudetto visto che sabato (ore 18) la Roma andrà a San Siro dall’Inter e poi domenica (ore 20.45) la Lazio ospiterà il Milan capolista all’Olimpico.

Ne potrebbero approfittare Fiorentina e Atalanta impegnate rispettivamente con Salernitana e Venezia: due gare sulla carta non certo proibitive. Conterà molto la condizione fisica, ma anche la tenuta mentale perché arrivati a questo punto della stagione ogni dettaglio può fare la differenza. Come il pubblico per quanto riguarda la Roma che ha scoperto nell’Olimpico un dodicesimo uomo fondamentale. La Lazio su questo fronte ha faticato di più ma sta cercando di correre ai ripari: tanto più che Sarri & Co. avranno tre delle cinque gare rimanenti da giocare in casa. Serve uno sforzo di tutti per fare il salto di qualità e continuare a tornare a sognare in grande nel prossimo anno.