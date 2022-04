Roma da rimonta, Sabatini accusa Mou: «Condiziona l’arbitro»

Dopo la rissa in Norvegia, Roma-Salernitana ha fatto il suo dovere. La Roma non ha giocato bene ma ancora una volta ha trovato nel finale una vittoria che sembrava impossibile. Ma ancora una volta la temperatura tra le panchine si è alzata troppo. Walter Sabatini, grande ex, ha parlato di atteggiamenti «vergognosi, arroganti, inaccettabili. Ora Mourinho dirà che non ho vinto un ca..., ma sono una persona seria. Ho visto cose assurde da parte della panchina della Roma. Entravano in campo per un semplice fallo laterale. E poi cosa credete che faccia l’arbitro? So che posso perdereaRoma, ma non così». Mourinho ha ammesso: «Sulla discussione loro hanno ragione (è stato il suo vice, Foti, a prendere a male parole l’allenatore avversario Nicola; ndr)eio mi scuso». Decisivi i cambi: Carles Perez ha segnato l’1-1, Veretout battuto la punizione che ha innescato il 2-1 di Smalling. Fantastica la cornice di pubblico, compresi i tifosi ospiti.

(corsera)