Roma da completare. Pronto il doppio piano per far sorridere Mou

"L’Inter può permettersi di tenere in panchina un calciatore come Gosens, noi dobbiamo far crescere Zalewski". Mourinho dopo la sconfitta con l'Inter non era arrabbiato, ma ha semplicemente cercato di fotografare una realtà per lui chiara sin dall'inizio. La Roma deve migliorare a livello di rosa per poter competere con le squadre cha la precedono: il lavoro andrò completato in estate, magari dopo aver raggiunto gli obiettivi stagionali, tra corsa all'Europa in campionato e Conference League. A meno di una clamorosa qualificazione in Champions, i Friedkin dovranno continuare a investire ed è possibile che dopo una prima ricapitalizzazione da 460 milioni di euro, ne facciano un'altra da oltre 100. Una parte del budget dovrà comunque arrivare dalle cessioni e la strategia di Tiago Pinto è di continuare a sfoltire la rosa cedendo i giocatori fuori dal progetto e i "semi titolari" a cui si può rinunciare, come Veretout, El Shaarawy, Vina, Shomurodov e Carles Perez. La speranza è di non dover cedere pezzi pregiati, come Zaniolo.

(corsera)