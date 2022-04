Roma, c’e la Salernitana ma si guarda solo al Bodo

Niente conferneza stampa pre Salernitana per Josè Mourinho che, quindi, non racconterà la sua versione dei fatti sul parapiglia scoppiato nel tunnel dell'Aspmyra. E' pur vero, però, che il tecnico portoghese ha saltato altre volte l'incontro con i media quando il match di campionato era incastonato tra due sfide di coppa. Lo Special One preparerà dunque la partita con la Salernitana senza distrazioni: match contro una squadra che in trasferta ha ottenuto solo 8 dei 42 punti a sua disposizione, e che scenderà in campo senza gli squalificati Fazio e Bonazzoli. Il tutto a pochi giorni dalla gara senza domani che sarà quella casalinga contro il Bodo.

L'allenmento di ieri ha riportato con il gruppo Jordan Veretout e Nicolò Zaniolo, che giocheranno almeno per uno spezzone di gara. Da capire se sarà impiegato Stephan El Shaarawy, da un po' quasi sparito dalle rotazioni. Alcuni dei titolari hanno il fiato corto, serve il turnover: ma le prove di Shomurodov e Vina in Conference League non convincono e proporli contro la Salernitana non sarà facile.

(Corsera)