Roma, carica azzurra: riecco Zaniolo e Spinazzola per lo sprint di Mourinho

Leonardo Spinazzola è pronto a tornare fra i convocati a 350 giorni di distanza dall’ultima partita giocata in maglia giallorossa. E dopo la grande paura rimediata contro il Bodo, anche Gianluca Mancini è a disposizione, anche se dovrebbe essere tenuto in panchina. Se a questo si aggiunge che anche Veretout ha smaltito la sua influenza e Zaniolo è pronto a scendere in campo dopo venti giorni, il corollario è chiaro: contro la Salernitana, davanti a quasi 65.000 spettatori, per la prima volta in questo campionato José Mourinho potrà avere a disposizione tutti i giocatori che lui ha scelto di avere nella sua rosa.

La convocazione di Spinazzola, se arriverà (come pare), sarà solo simbolica. Una sorta di “bentornato” a uno degli esterni più forti d’Europa che ha smesso di giocare con la Roma ad aprile dello scorso anno per via di un problema muscolare e poi ha immolato il suo tendined’Achille alla causa azzurra il 2 luglio, nel vittorioso incontro del campionato europeo contro il Belgio. Difficilmente scenderà in campo prima di maggio (per ora col gruppo fa solo una parte del lavoro), ma dal punto di vista della motivazione ritrovare la panchina contro la Salernitana potrà aiutarlo.

Non è chiaro se riabbracciare la Roma solo a mezzo servizio potrà aiutare psicologicamente Zaniolo. L’attaccante fisicamente sta bene, ma l’impressione è che Mourinho in avvio gli preferisca Felix, preferendo giocarsi la carta solo nella ripresa. Inutile dire che Nicolò avrebbe preferito giocare titolare, ma in questo momentoil feeling con l’allenatore portoghese non è ai massimi storici.

(Gasport)