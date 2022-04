Roma a -2 dalla vetta. E oggi c’è Lazio-Juve

IL TEMPO (M . VITELLI) - L’As Roma femminile espugna 3-2 il campo della Fiorentina e adesso la Juventus capoclassifica (che oggi affronta la Lazio alle 12.30) è a soli 2 punti con due giornate ancora da giocare. In vantaggio con Di Guglielmo, le giallorosse subiscono il pari col rigore di Sabatino. Nel secondo tempo Lazaro le riporta avanti, ma a un quarto d’ora dalla fine Vigilucci trova il nuovo pareggio. L’As Roma però non ci sta e ad un soffio dal fischio finale Haug insacca regalando alla squadra di Spugna tre punti pesantissimi.