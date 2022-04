Rodgers, il delfino di Mou. E ora sogna di superarlo

La sfida tra Roma e Leicester è anche quella tra Josè Mourinho e Brendan Rodgers, allenatori che hanno molte cose in comune: entrambi non hanno avuto una carriera ad altissimi livelli da calciatori, ma i due si sono incontrati al Chelsea: Mou allenava la prima squadra, Rodgers faceva parte dello staff. Tra i due nacque un ottimo feeling, poi le strade si divisero. L'attuale allenatore del Leicester andò allo Swansea dove fece faville, pur ispirandosi molto più a Guardiola che a Mourinho. Eppure Rodgers da allora si è evoluto: non ricerca più spasmodicamente il possesso palla e oggi sa affidarsi anche al contropiede. E superare il suo mentore di vent'anni fa, per lui, sarebbe una gran soddisfazione.

(Corsport)