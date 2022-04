Rodgers avvisa Mou: "Conference a me"

Stasera il Leicester di Brendan Rodgers sarà impegnato in campionato contro l'Everton. In campionato i prossimi avversari europei della Roma non hanno più molto da chiedere, ma il tecnico Foxes ci tiene a mandare un messaggio a Josè Mourinho: "Vogliamo arrivare in finale di Conferece League, anzi, vogliamo vincerla. Chiaro che l’obiettivo è quello. Però al tempo stesso vogliamo cercare di vincere tutte le partite in Premier League".

Possibile che Rodgers dia seguito al turnover iniziato nelle ultime settimane. La novità più importante riguarda il rientro di Fofana in difesa. Ancora in infermeria Vardy che contro la Roma dovrebbe farcela per la panchina.

(Corsport)