Sarà un ritorno di fuoco quello di giovedì tra Roma e Bodo/Glimt: non bastassero i 60mila che popoleranno gli spalti dell'Olimpico, a surriscaldare l'ambiente è intervenuta la polemica per lo scontro tra Nuno Santos e Kjetil Knutsen, avvenuto nel tunnel dell'Aspmyra dopo il 2-1 dell'andata. Doveva essere la gara del riscatto, e invece per la Roma si è trasformata in una spada di Damocle: gli uomini di Mourinho dovranno battere i norvegesi con 2 gol di scarto al ritorno per passare in semifinale.

E intanto monta la polemica su quanto successo dopo il match dell'andata: i club si puntano reciprocamente il dito contro. La Roma parla di un pugno in faccia ricevuto da Nuno Santos, mentre il Bodo rifiuta categoricamente questa versione, accusando i giallorossi di falsità e antisportività. E se la Uefa ha aperto un'inchiesta sulla vicenda - con il Bodo che parla anche dell'esistenza di un video - la Roma ha deciso di diramare un comunicato in cui non risponde apertamente alle accuse mosse dalla controparte, ma si limita a precisare la propria posizione di completa aderenza ai valori dello sport.

(Il Messaggero)