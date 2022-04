Quelle lacrime di Insigne... E Zaniolo salterà l'Inter

Da una parte le lacrime di Lorenzo Insigne, che vede sfumare quasi definitivamente il sogno scudetto ed avvicinarsi l'addio al Napoli. Dall'altra la paura per Nicolò Zaniolo: il classe '99 è dovuto uscire per una distorsione alla caviglia destra, meno grave di quanto si fosse immaginato nei primissimi istanti dopo la sua smorfia di dolore. Sospiro di sollievo dunque, con il gioiellino giallorosso che avrebbe comunque dovuto saltare il match contro l'Inter per il giallo rimediato nel match col Napoli. Dovrebbe tornare a Leicester, per la semifinale di andata della Conference League, in programma il 28 aprile.

(gasport)