Pruzzo: "Abraham mi ha conquistato, può diventare fortissimo"

Chiamato ad esprimere un'opinione su Tammy Abraham, ha detto la sua Roberto Pruzzo. Questo il giudizio dell'ex attaccante della Roma sul numero 9 arrivato dal Chelsea: «All’inizio avevo qualche dubbio ma adesso mi ha letteralmente conquistato. È un attaccante completo, segna tanto e in un campionato come il nostro, che continua ad essere ostico dal punto di vista tattico per chi viene dall’estero, ha dimostrato al primo anno di saperci fare. Per me poi non ha ancora espresso completamente il suo potenziale, può diventare fortissimo».

(Il Messaggero)