Primavera, la Roma a caccia del poker contro il Napoli

IL TEMPO (M. VITELLI) - Forte del primo posto in classifica con ben 5 punti di vantaggio sull’Inter seconda, la Roma Primavera di Alberto De Rossi ospita oggi al Tre Fontane il Napoli (fischio d’inizio ore 16). I baby giallorossi si presentano all’appuntamento dopo tre successi consecutivi arrivati senza incassare gol e con tanta voglia di continuare ad allungare in vetta per presentarsi da leader del torneo ai playoff, una posizione che le permetterebbe di entrare in gioco al secondo turno. I partenopei allenati da Frustalupi (per tanti anni vice di Walter Mazzarri), sconfitti in casa nell’ultimoturno dal Cagliari per 2-1, sono terz’ultimi a due lunghezze dal Genoa che occupa attualmente il primo posto buono per non finire nell’inferno dei playout.

Per questo, anche se la classifica evidenzia quanta differenza ci sia tra le due squadre, non è una gara da prendere alla leggera. Lo sa bene De Rossi, allenatore troppo esperto per sottovalutare l’impegno. «Il Napoli ha obiettivi diversi dai nostri – dice il mister giallorosso – sono un po’ sorpreso dalla loro posizione in classifica perché hanno diversi giocatori molto bravi». Con tanti impegni ravvicinati è difficile preparare le gare. «Ci aiutano i ragazzi, sonomolto dediti al lavoro e hanno grande entusiasmo. Spesso sono loro a suggerirci che allenamenti fare». Il gruppo è tornato al completo, De Rossi punta proprio sul collettivo per chiudere in bellezza la stagione. «Tra Covid-19 e Nazionali abbiamo spesso avuto tante assenze – sottolinea in chiusura – adesso ho ritrovato tutti e sono convinto che sarà proprio la forza del gruppo a fare la differenza».