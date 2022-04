Primavera, domani i giallorossi

IL TEMPO (M. VITELLI) - Domani tocca alla Roma. I giallorossi ospitano al Tre Fontane (ore 10.45) il Cagliari. A tre giornate dalla chiusura della regular season (poi ci saranno i playoff e i playout), la squadra di De Rossi guida la classifica con tre punti di vantaggio sull’Inter. «Ultimamente giochiamo bene, ma non riusciamo a chiudere le partite – le parole di Alberto De Rossi al termine della gara pareggiata in trasferta col Genoa – dobbiamo ritrovarci per chiudere il campionato come lo abbiamo iniziato, quando eravamo protagonisti». La gara con gli isolani, al momento quarti, può essere l’occasione giusta per riprendere la corsa.