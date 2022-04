Primavera, c'è la Juventus: serve un segnale dalla Roma baby

La sveglia stamattina suona presto per la Roma Primavera. Alle 11 i ragazzi di Alberto De Rossi sfidano la Juventus a Trigoria (causa Formula E non si giocherà al Tre Fontane). Obiettivo invertire il trend negativo e dimenticare l'eliminazione dalla Coppa Italia. Bisogna vincere anche per la classifica perché l'Inter si è portata a -3 punti dal primo posto dopo la vittoria di ieri contro il Pescara.

«E' un momento un po' così. Nelle ultime due partite abbiamo fatto poco, meno del solito e questo ha determinato le sconfitte contro Bologna e Fiorentina. Non riusciamo ad abbinare la lucidità mentale alla freschezza fisica», ha detto Alberto De Rossi alla vigilia: «Affrontiamo un'ottima squadra con giocatori bravi. Ci voleva proprio la Juventus in questo preciso momento, è un grande test contro una delle quattro o cinque squadre che possono puntare al titolo. Rischiamo, certo, ma noi vogliamo tornare protagonisti il prima possibile». Non sarà della partita capitan Tripi, a causa dell'infortunio alla testa rimediato a Firenze. In forte dubbio pure Ndiaye, non al top della condizione. Quindi il pacchetto arretrato sarà ridisegnato anche se non mancherà Keramitsis, una delle grandi certezze della baby Roma. Ieri Volpato si è allenato in prima squadra, ma il numero 10 della Primavera dovrebbe presentarsi ai nastri di partenza a meno di sorprese dell'ultima ora, cioè la convocazione da parte di Mourinho per Roma-Salernitana.

(Corsport)