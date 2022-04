Poco... Di Bello: serve il Var per un rigore solare. Gialli e no: caos

Distratto sul rigore inizialmente non assegnato per fallo di Ibanez su Lozano: Di Bello comincia così la sua direzione di gara tra Napoli e Roma. Sorvola su Anguissa e Rrahmani, ma ammonisce Insigne e Zaniolo per proteste su cui poteva sorvolare. Gestione ondivaga, non coerente. Zanoli (6’ st) rischia il rosso, espone i tacchetti a Oliveira: Di Bello l’ha considerato imprudente, giallo ok; solo che Zanoli andava già ammonito al 49’ su Abraham. Zaniolo-Meret: tiro effettuato, parata ma restano dubbi sulla dinamica successiva.

(gasport)