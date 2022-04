Plusvalenze, la partita continua con l’inchiesta penale: la Figc corre ai ripari

La sentenza del Tribunale Federale che ha affossato l'inchiesta sulle plusvalenze solleva un problema. Se le valutazioni dei calciatori, anche in caso di scambi alla pari, non sono contestabili, il rischio immediato è l’utilizzo indiscriminato di operazioni azzardate.

La Federcalcio sta studiando un modo per diluire l’effetto delle plusvalenze da scambio almeno sui criteri per le iscrizioni ai campionati e per fare mercato. L’ipotesi allo studio è azzardata, ma il presidente Figc Gravina vuole perseguirla: l’idea è di spalmare l’effetto della plusvalenza sugli stessi anni dell’ammortamento del giocatore preso in cambio di quello ceduto.

In ogni caso ieri ciò che ha colpito della sentenza di ieri è stato il silenzio: nessun club ha rilasciato commenti entusiastici. Il motivo è che la partita non è affatto finita: è ancora in corso l’inchiesta della procura di Torino sui conti della Juventus e la Procura federale non ha ancora ricevuto gli atti. Con intercettazioni o documenti che costituissero “fatti nuovi”, il processo potrebbe ripartire su nuove basi. In ballo anche il futuro del procuratore federale Chiné, che potrebbe valutare la possibilità di un passo indietro.

(La Repubblica)