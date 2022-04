Pinto: "Micki ok". E Mancini: "Avessi fatto gol..."

Gianluca Mancini ha parlato così al termine della partita: "Gli episodi fanno la differenza. A me non entra la palla quest'anno. Era un'occasione ghiotta per passare in vantaggio, se avessimo segnato non avremmo preso gol".

Tiago Pinto poi si è soffermato sulla questione legata al rinnovo di Mkhitaryan, che ha il contratto in scadenza nel 2022: "Per noi è molto importante, penso che la voglia di tutte le parti sia la stessa. Non ci sono problemi, c'è solo una tempistica che la società e il calciatore hanno in mente".

(gasport)