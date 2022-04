Perez, il riscatto dell’uomo di scorta

La Salernitana nel destino di Carles Perez: è l’unica squadra in Serie A contro cui è partito titoale e ha segnato. Vedere granata lo esalta, anche se Mourinho lo ha messo praticamente ai margini della rosa: “Non gioca come merita e altre volte è difficile trovare una posizione adatta a lui. Lavora sempre bene e con la bocca chiusa, con grande umiltà e professionalità” ha detto il tecnico. In totale 799 minuti giocati che equivalgono a 22 presenze. Quelle più importanti sono state in Conference durante il girone dove è partito quasi sempre titolare, è stato lui a segnare l’unico gol nel 6-1 di Bodo e ad aprire le marcature nel 4-0 contro lo Zorya. Il gol a 9 minuti dalla fine ha dato la forza alla squadra: “Io sono qui per giocare quando lo dice Mourinho e per farlo al meglio in modo da aiutare. Abbiamo saputo reagire, era tanto che non segnavo e quando succede qui è bellissimo” ha detto lo spagnolo. Smalling, invece, ha già archiviato al vittoria e guarda alla gara di ritorno contro il Bodo: “È una vittoria che ci dà fiducia per giovedì“.

(Il Messaggero)